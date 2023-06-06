Миллиарды евро. Названы самые дорогие футбольные бренды мира

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 18:00
©twitter.com/ManCity

Консалтинговая компания Brand Finance представила рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В лидерах оказался "Манчестер Сити", заняв первое место. За год стоимость их бренда выросла на 13 процентов, достигнув отметки в 1,51 миллиарда евро. При этом "Реал" потерял первую позицию, что не случалось уже четыре года. Стоимость бренда мадридского клуба снизилась до 1,46 миллиарда евро.

На третьем месте "Барселона" - 1,37 миллиарда.

Ниже приведен список из десяти самых ценных футбольных брендов:

1. "Манчестер Сити" – 1,51 миллиарда евро;

2. "Реал" – 1,46 млрд евро;

3. "Барселона" – 1,37 млрд евро;

4. "Манчестер Юнайтед" – 1,36 млрд евро;

5. "Ливерпуль" – 1,36 млрд евро;

6. ПСЖ – 1,13 млрд евро;

7. "Бавария" – 1,1 млрд евро;

8. "Арсенал" – 0,91 млрд евро;

9. "Тоттенхэм" – 0,9 млрд евро;

10. "Челси" – 0,86 млрд евро. 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Манчестер Сити Реал Мадрид Барселона Манчестер Юнайтед Ливерпуль ПСЖ Бавария Арсенал Тоттенхэм Челси

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:00
Мировой футбол
Миллиарды евро. Названы самые дорогие футбольные бренды мира
Сегодня , 16:12
Мировой футбол
Месси попросил отложить переход в "Аль-Хиляль". Известна причина
Сегодня , 13:49
Мировой футбол
"Аль-Наср" нашел Роналду нового звездного партнера
Сегодня , 10:01
Мировой футбол
Еще один топовый футболист перейдет в клуб из Саудовской Аравии
Вчера , 19:59
Мировой футбол
Стал известен новый клуб узбекского бомбардира после ухода из "Тобола"
Вчера , 19:27
Мировой футбол
Футболист сборной Казахстана обратился к Ибрагимовичу
Вчера , 18:20
Мировой футбол
Вернется в "Барселону"? Стали известны подробности встречи отца Месси с руководством клуба
Вчера , 16:22
Мировой футбол
Стали известны детали контракта Бензема с новым клубом
Вчера , 15:24
Мировой футбол
Модрич вслед за Бензема собрался покинуть "Реал"
Вчера , 15:00
Мировой футбол
Появился новый претендент на подписание Роналду: португалец может покинуть "Аль-Наср"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»