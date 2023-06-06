Миллиарды евро. Названы самые дорогие футбольные бренды мира

Консалтинговая компания Brand Finance представила рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В лидерах оказался "Манчестер Сити", заняв первое место. За год стоимость их бренда выросла на 13 процентов, достигнув отметки в 1,51 миллиарда евро. При этом "Реал" потерял первую позицию, что не случалось уже четыре года. Стоимость бренда мадридского клуба снизилась до 1,46 миллиарда евро.
На третьем месте "Барселона" - 1,37 миллиарда.
Ниже приведен список из десяти самых ценных футбольных брендов:
1. "Манчестер Сити" – 1,51 миллиарда евро;
2. "Реал" – 1,46 млрд евро;
3. "Барселона" – 1,37 млрд евро;
4. "Манчестер Юнайтед" – 1,36 млрд евро;
5. "Ливерпуль" – 1,36 млрд евро;
6. ПСЖ – 1,13 млрд евро;
7. "Бавария" – 1,1 млрд евро;
8. "Арсенал" – 0,91 млрд евро;
9. "Тоттенхэм" – 0,9 млрд евро;
10. "Челси" – 0,86 млрд евро.