Миф или реальность? Оценены шансы Алипа на переход в ПСЖ или "Ман Сити"

Бывший директор академии "Кайрата" Дмитрий Галямин прокомментировал возможный переход казахстанского защитника "Зенита" Нуралы Алипа в "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен" или "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.

Ранее председатель наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев подтвердил интерес вышеназванных клубов к Алипу.

– Насколько уровень Алипа соответствует данным командам?

– В шорт-лист он входит, учитывая, что у таких клубов по несколько десятков игроков на позицию. Если реально, то вряд ли. В силу возраста и уровня команды, где он играет, можно принять, что такое может быть. Но таких футболистов по 15-20 на каждую позицию. Это нормальный процесс, - приводит слова Галямина "Спорт День за Днем".

– Вы верите в переход Алипа в один из этих клубов?

– На данный момент – нет.

– Контракт Алипа истекает в конце будущего сезона. Может ли это быть уловкой агентов для продления соглашения с "Зенитом"?

– Я не знаю, кто его агент, и кем он является. Вообще агенты часто используют такие вещи: вбрасывают информацию, которая и "левой" может быть. Не готов говорить, что в этом случае это именно так.

В России отреагировали на интерес ПСЖ и "Ман Сити" к Алипу

Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. В минувшем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) 24-летний оборонец провел 25 матчей, результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 миллиона евро.