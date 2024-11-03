Аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси раздумывает о возвращении в каталонскую "Барселону", передает Vesti.kz.

Месси может снова примерить на себе футболку "Барселоны" в начале 2026 года. Как сообщает El Gol Digital, звездный футболист рассматривает возможность возвращения в каталонский клуб.

Отметим, что его контракт с "Интер Майами" рассчитан до конца 2025 года. Лео может заключить с "сине-гранатовыми" краткосрочное соглашение и хорошо подготовиться к следующему чемпионату мира.

Напомним, что из "Барселоны" Месси ушел летом 2021 года. Каталонский клуб из-за финансовых трудностей тогда не смог предложить форварду новый контракт.