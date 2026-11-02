Месси забил 937-й гол и неожиданно высказался о рекорде в 1000 мячей

39-летний нападающий "Интер Майами" Лионель Месси прокомментировал свой 937-й гол в профессиональной карьере, сообщают Vesti.kz.

Аргентинец отличился в матче регулярного чемпионата МЛС против "Нью-Инглэнд Революшн", в котором его команда одержала победу со счётом 2:1.

После матча форвард признался, что не задумывается о достижении отметки в 1000 голов и не ставит перед собой цель побить очередной рекорд.

"Я забил 937-й гол в карьере? Вау, серьёзно? Гонюсь ли я за 1000 голов? Нет, я ни за чем не гонюсь. Я всегда говорил, что меня не волнуют рекорды. Я просто хочу наслаждаться футболом", - заявил Месси.

В нынешнем сезоне аргентинец провёл за "Интер Майами" 33 матча, в которых забил 29 голов и отдал 16 результативных передач.

Действующее соглашение Месси с американским клубом рассчитано до конца 2028 года.

Добавим, что на к рекорду в 1000 голов ближе всего подобрался извечный антагонист Месси португалец Криштиану Роналду, на счету которого 985 взятий ворот.