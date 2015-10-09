Гол и ассист Месси помогли "Интер Майами" совершить камбэк в МЛС

"Интер Майами" одержал выездную победу над "Нью-Инглэнд Революшн" в рамках регулярного сезона МЛС, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой "цапель" со счётом 2:1.

Счёт на 53-й минуте открыли хозяева поля благодаря голу Даниэля Газдага. Гости отыгрались на 69-й минуте усилиями Хермана Бертераме, отличившегося с передачи Лионеля Месси. На 83-й минуте аргентинец забил сам и принёс "Интер Майами" волевую победу.

Благодаря этому успеху "Интер Майами" набрал 59 очков и поднялся на второе место. "Нью-Инглэнд Революшн", в свою очередь, расположился на третьей строчке с 58 баллами.

Следующий матч "Интер Майами" проведёт 8 ноября на своём поле против "Шарлотт", а "Нью-Инглэнд Революшн" в этот день сыграет на выезде с "Орландо Сити".

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