Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 08:22
 

Гол и ассист Месси помогли "Интер Майами" совершить камбэк в МЛС

  Комментарии

Поделиться
Гол и ассист Месси помогли "Интер Майами" совершить камбэк в МЛС Фото: ФК "Интер Майами"©

"Интер Майами" одержал выездную победу над "Нью-Инглэнд Революшн" в рамках регулярного сезона МЛС, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Интер Майами" одержал выездную победу над "Нью-Инглэнд Революшн" в рамках регулярного сезона МЛС, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой "цапель" со счётом 2:1.

Счёт на 53-й минуте открыли хозяева поля благодаря голу Даниэля Газдага. Гости отыгрались на 69-й минуте усилиями Хермана Бертераме, отличившегося с передачи Лионеля Месси. На 83-й минуте аргентинец забил сам и принёс "Интер Майами" волевую победу.

Благодаря этому успеху "Интер Майами" набрал 59 очков и поднялся на второе место. "Нью-Инглэнд Революшн", в свою очередь, расположился на третьей строчке с 58 баллами.

Следующий матч "Интер Майами" проведёт 8 ноября на своём поле против "Шарлотт", а "Нью-Инглэнд Революшн" в этот день сыграет на выезде с "Орландо Сити".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2026/27   •   Испания, Барселона   •   Тур 4, мужчины
4 ноября 01:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Астон Вилла
Проголосовало 20 человек

Реклама

Живи спортом!