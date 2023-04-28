Месси войдет в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков "Барселоны"

Форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси близок к возвращению в "Барселону", за которую выступал в период 2003-2021 годов, передают Vesti.kz.

По информации Sports.ru, он согласился на понижение зарплаты после того, как "Барселона" заверила аргентинца, что его возвращение возможно.

Ожидается, что каталонский клуб предложит 35-летнему игроку зарплату в размере около 10-13 миллионов евро в год, что позволит ему занять третье место в списке самых высокооплачиваемых игроков "сине-гранатовых". В ПСЖ Месси зарабатывает 35 миллионов евро.

"Барселона" также будет работать над сокращением заработной платы у других игроков и может даже задействовать еще один экономический рычаг - это поможет регистрации Месси в Ла Лиге.

Контракт Месси с ПСЖ истекает этим летом. В нынешнем чемпионате Франции он провел за парижан 27 матчей, забил 15 голов и отдал 15 результативных передач.

Напомним, что "Барселона" - не единственный вариант для него. Одним из претендентов на аргентинского футболиста называется "Интер Майами".

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