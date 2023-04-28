В США готовы помочь клубу Бекхэма подписать Месси

По заверению главы МЛС (высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде), Дона Грабера, лига намерена помочь "Интеру Майами" в приобретении нападающего ПСЖ Лионеля Месси, сообщает корреспондент Vesti.kz. Клуб из Майами, принадлежащий Дэвиду Бекхэму, считается одним из претендентов на аргентинского футболиста.

"Мы будем очень усердно работать с "Интер Майами", франшизой, которая хочет подписать его, чтобы предложить программу, позволяющую получить беспрецедентное наследие на мировом уровне. В прошлом мы были эффективны в поиске разумных способов привлечения игроков для наших клубов. Я надеюсь, что мы сможем обсудить это и что-нибудь придумать", - приводит слова Грабера испанская газета Sport.

Ранее было сообщено, что "Интер Майами" стремится подписать Месси еще в этом году, поскольку контракт 35-летнего аргентинского нападающего с ПСЖ истекает летом. Кроме того, "Барселона" также заинтересована в услугах футболиста.