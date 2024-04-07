Месси вернулся на поле и забил в матче с невероятной развязкой

"Интер Майами" принимал на своем поле "Колорадо Рэпидз" в рамках регулярного чемпионата МЛС. Встреча завершилась со счетом 2:2, передают Vesti.kz.

Первыми успеха добились гости - на 45-й минуте пенальти реализовал Рафаэль Наварро. Хозяева поля отыгрались во втором тайме, на 57-й минуте отличился вышедший на замену Лионель Месси, а спустя три минуты Леонардо Афонсу вывел "Интер Майами" вперед. Однако на последних минутах, а именно на 88-й "Колорадо Рэпидз" сумел избежать поражения на выезде благодаря точному удару Коула Бассетта.

После этой игры "Интер Майами" с 12 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции МЛС, а "Колорадо Рэпидз" (9) находится на девятой строчке таблицы "Запада".

Отметим, что до этого матча Месси выходил на поле 3 марта во время игры с "Орландо". С тех пор аргентинец пропустил четыре встречи из-за мышечных проблем.