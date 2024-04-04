Месси устроил переполох после матча, а его партнеры "наехали" на тренера

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Сегодня 19:31
©instagram.com/leomessi

"Интер Майами" уступил "Монтеррею" (1:2) в первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. После игры Лионель Месси, не попавший в заявку, с другими одноклубниками вступил в конфликт с судьей, передают Vesti.kz.

Без Месси никак? "Интер Майами" проиграл в Кубке чемпионов

По информации FOX Sports, они вместе с главным тренером "Интер Майами" Херардо Мартино высказали недовольство рефери встречи Вальтеру Лопесу касательно его работы. В числе недовольных также были Луис Суарес и Жорди Альба.

И это еще не все. Игроки "Интер Майами" отравились в раздевалку "Монтеррея", чтобы выяснить отношения с главным тренером Фернандо Ортисом по поводу его слов о возможной предвзятости судейства из-за Месси.

Перед игрой Ортис заявил следующее:

"Судьи, структуры, все люди, окружающие Месси, могут принимать спортивные и неспортивные решения. Дела идут не так, как в "Монтеррее", и мы все это знаем. Мы все знаем, что футбол – это бизнес. В спортивном плане я собираюсь победить, но есть вещи, с которыми я не справлюсь".

Ответная встреча между "Интер Майами" и "Монтерреем" состоится 11 апреля.

Напомним, на этой неделе Месси возобновил тренировки после полученной травмы задней поверхности бедра. Из-за нее аргентинец пропустил последние три игры "Интер Майами" в МЛС, а также два матча сборной Аргентины.

Метки:
Месси Лионель США Футбол

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