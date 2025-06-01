Месси устроил феерию в матче МЛС

В матче регулярного чемпионата МЛС между клубами "Интер Майами" и "Коламбус Крю" аргентинец Лионель Месси отметился четырьмя результативными действиями, передают Vesti.kz.

Игра закончилась разгромной победой хозяев поля со счетом 5:1.

В составе победителей дублем и двумя результативными передачами отметился звёздный аргентинский форвард Лионель Месси. Его соотечественник, форвард Тадео Алленде отличился голом. Еще один мяч забил известный уругвайский нападающий Луис Суарес. Вышедший по ходу встречи на замену форвард сборной Гаити Фафа Пико также не ушёл с поля без забитого мяча. У гостей единственный мяч влетел в сетку после удара американского хавбека Сезара Рувалкабы.

Интер Майами» с 29 очками в 16 матчах занимает третье место в Восточной конференции МЛС.