Совладелец "Интер Майами" Хорхе Мас поделился взглядами на будущее Лионеля Месси в клубе. По его словам, несмотря на то, что контракт аргентинской суперзвезды рассчитан до конца 2025 года, клуб надеется сохранить его дольше, сообщают Vesti.kz.

"Я уже говорил, что мое желание, моя мечта – чтобы наш номер 10 открыл наш новый стадион в марте. Решение за Месси. Мы хотим, чтобы он завершил свою карьеру здесь.

Несколько месяцев назад я говорил, что новости должны быть летом. Надеюсь, все будет решено как можно скорее. Я настроен оптимистично, потому что мы сделали все возможное, чтобы Лео чувствовал себя как дома.

Месси – зверь, который готов конкурировать и хочет побеждать. Надеюсь, что с ним в ближайшие годы мы выиграем много трофеев", - сказал Мас ESPN.