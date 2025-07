Месси уходит или остается? Аргентинский инсайдер раскрыл правду

Известный аргентинский журналист Лео Парадисо поделился свежими данными о будущем Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz. Контракт 38-летнего капитана "Интер Майами" истекает зимой 2025 года - и пока непонятно, где он продолжит карьеру.

"Лео Месси осознает, что на данном этапе своей карьеры, если он хочет подойти в хорошей форме к чемпионату мира, ему необходимо заботиться о себе и управлять своим игровым временем. Это он может сделать в "Интер Майами".

Лео хочет сыграть на чемпионате мира и не желает рисковать, подвергаясь травмам или чрезмерному графику матчей в месяцы перед турниром, что могло бы увеличить вероятность мышечных повреждений, которые недавно стали беспокоить его все чаще.

Думаю, что он ближе к продлению контракта с "Интер Майами", нежели к переходу в другую команду", - приводит слова Парадисо портал All About Argentina со ссылкой на его слова в шоу на популярном аргентинском радио Splendid AM 990.

Ходят слухи, что саудовский гранд "Аль-Хиляль" готов завалить Месси деньгами и переманить его в ближневосточную лигу. Но у Лео есть и другая, более личная история: он воспитанник "Ньюэллс Олд Бойз", и многие фанаты мечтают увидеть, как Месси завершает карьеру на родной земле.

До приезда в США Месси защищал цвета "Барселоны" и ПСЖ, а впереди - чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Вероятно, это будет последний мундиаль в его жизни - и финальный аккорд великой эпохи.