Месси не уедет в "Барселону" или Саудовскую Аравию: ПСЖ сделал грандиозное предложение

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 18:48
©twitter.com/F_GallardoTV

"Пари Сен-Жермен" хочет сохранить в своем составе аргентинского форварда Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Франсуа Галлардо, парижане предложили Месси солидный контракт по схеме "1+1" с зарплатой в 100 миллионов евро за сезон.

Цель ПСЖ - предотвратить его отъезд в Саудовскую Аравию, где им интересуется "Аль-Хиляль".

Также отмечается, что в такой ситуации его отъезд в "Барселону" невозможен.

Месси выступает за ПСЖ с 2021 года. Контракт игрока с французским клубом истекает этим летом. За парижан он провел 30 матчей в нынешнем чемпионате Франции, забил 15 голов и сделать 16 результативных передач.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Месси Лионель ПСЖ Барселона Саудовская Аравия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:48
Мировой футбол
Месси не уедет в "Барселону" или Саудовскую Аравию: ПСЖ сделал грандиозное предложение
Сегодня , 14:25
Мировой футбол
Месси отправится в Саудовскую Аравию с бывшим одноклубником - СМИ
Сегодня , 12:52
Мировой футбол
"Бегает по 20 раз в туалет". За что Марадона критиковал Месси
Сегодня , 11:22
Мировой футбол
Бывший игрок "Барселоны" арестован за стрельбу в общественном месте
Сегодня , 09:59
Мировой футбол
Зидан определился с предложением от клуба Роналду за 150 миллионов евро
Вчера , 23:05
Мировой футбол
Команда казахстанского тренера пропустила автогол года
Вчера , 19:42
Мировой футбол
Озвучена причина вероятного ухода Моуринью из "Ромы"
Вчера , 11:56
Мировой футбол
Стали известны новый клуб Месси и его зарплата
Вчера , 09:41
Мировой футбол
Роналду совершил мусульманский поклон во время празднования гола
24 мая, 14:35
Мировой футбол
Мбаппе решил свою судьбу в ПСЖ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»