Месси может сыграть в США против аргентинца с татуировкой лица Лионеля

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Аргентинский форвард Лионель Месси, недавно объявивший о своем переходе в американский "Интер Майами", может оказаться в необычной ситуации - сыграть против соотечественника, у которого на бедре вытатуировано его лицо с Кубком мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Франко Эскобар, 28-летний защитник "Хьюстон Динамо", решил отметить победу Аргентины на ЧМ-2022, татуировкой, изображающей Месси, который был признан лучшим игроком турнира.

Интересно отметить, что Эскобар и Месси родились в одном городе - Росарио.

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Метки:
Месси Лионель США Аргентина

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