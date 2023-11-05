Месси сравнил ценность "Золотого мяча" и командных наград

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Сегодня 19:00
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Форвард "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился своим мнением о важности "Золотого мяча" и командных наград, сообщают Vesti.kz.

"Конечно, "Золотой мяч" - очень хороший приз из-за его престижа. Но я всегда говорил, что для меня важнее всего командные награды. Мне посчастливилось выиграть все возможные трофеи в составе "Барселоны", а также в составе сборной Аргентины, и это самое главное для меня. Завершить карьеру в Европе со всеми этими трофеями - что-то невероятное. Тем не менее "Золотой мяч" - это очень особенная награда", - приводит L'Equipe слова Месси.

На сегодняшний день, 36-летний Месси уже владеет восемью наградами "Золотого мяча". С 2021 по 2023 год, он защищал цвета ПСЖ, а в июне перешел в "Интер Майами".

Месси является воспитанником академии "Барселоны". Вместе с этим клубом он завоевал десять чемпионских титулов Испании, четыре Лиги чемпионов, а также три Суперкубка Европы и три титула чемпиона мира среди клубов. В составе ПСЖ он стал двукратным чемпионом Франции. На его счету также золото Олимпийских игр 2008 года и победа в чемпионате мира-2022.

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