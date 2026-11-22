Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси стал участником спорного эпизода в первом матче 1/8 финала плей-офф МЛС против "Коламбус Крю" (0:3), передают Vesti.kz.

"Интер Майами" с Месси потерпел разгром и оказался на грани вылета из плей-офф

В компенсированное время первого тайма, когда хозяева уступали 0:1 и играли в меньшинстве, Месси готовился вбросить мяч из аута. Форвард гостей Гонсало Тапия встал перед ним и мешал ввести мяч в игру. В ответ аргентинец с близкого расстояния бросил мяч прямо в лицо сопернику.

Арбитр встречи показал обоим игрокам по жёлтой карточке: Тапии - за задержку игры, Месси - за неспортивное поведение. После матча главный тренер "Коламбус Крю" Лоран Куртуа раскритиковал решение судьи, заявив, что Месси заслуживал удаления.

Во втором тайме Тапия оформил дубль (ранее он же забил с пенальти на 9-й минуте), а ещё один мяч провёл Таха Хабрун.

Ответный матч серии плей-офф до двух побед состоится 28 ноября в Коламбусе.