"Интер Майами" потерпел крупное домашнее поражение от "Коламбус Крю" в матче первого раунда плей-офф МЛС, передают Vesti.kz.

Встреча в Майами завершилась со счётом 0:3. Гости вышли вперёд на 9-й минуте - пенальти реализовал Гонсало Тапия. На 36-й минуте защитник хозяев Гонсало Лухан получил вторую жёлтую карточку, оставив команду в меньшинстве.

Во втором тайме "Коламбус Крю" довёл дело до разгрома: на 52-й минуте отличился Таха Хабрун, а на 58-й Тапия оформил дубль.

Звёздный состав "Интер Майами" не спас команду от поражения: Лионель Месси, Каземиро и Родриго де Поль отыграли весь матч, а Луиса Суареса заменили в перерыве.

Серия до двух побед продолжится 28 ноября в Коламбусе. В случае ещё одной неудачи "Интер Майами" вылетит из плей-офф.

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