Месси сделал заявление о карьере тренером

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, планирует ли он стать тренером по окончании профессиональной карьеры футболиста, сообщают Vesti.kz.

"Я бы не хотел быть тренером, я все еще не знаю, чем бы хотел заниматься в будущем. Я ценю каждый день гораздо больше, чем раньше, поэтому думаю только о том, чтобы играть, тренироваться и получать удовольствие. В футболе всегда происходит много событий, впереди долгий путь, поэтому я не задумываюсь о будущем. Я живу сегодняшним днем", - приводит Marca слова Месси из интервью Фабрицио Романо.

Месси - восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и самый титулованный футболист в истории.

"Пусть люди запомнят меня таким, каким хотят. Я благодарен богу за свою карьеру, за все, что имею. Моей самой большой мечтой была победа на чемпионате мира, я долго шел к ее воплощению и приложил немало усилий. Мне повезло выиграть все с "Барселоной", со сборной, у меня прекрасная семья, я очень благодарен за все", - добавил 37-летний аргентинец.

Напомним, Месси с лета 2023 года выступает за "Интер Майами". Контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.

Также в его карьеры были каталонская "Барселона" и французский "Пари Сен-Жермен".

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