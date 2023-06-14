Месси сделал "Интер Майами" пятым по популярности американским клубом в Instagram

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Сегодня 07:37
©instagram.com/leomessi

Переход Лионеля Месси сделал "Интер Майами" самым популярным футбольным клубом Северной Америки, сообщают Vesti.kz.

По данным ESPN FC, число подписчиков официальной страницы команды в Instagram выросло c 1 до 8 миллионов, что позволило "Интеру Майами" занять пятое место среди всех американских спортивных клубов, уступив только баскетбольным командам.

Топ-5 самых популярных спортивных клубов в Instagram:

1. "Голден Стэйт Уорриорз" (30,6 миллиона подписчиков);

2. "Лос-Анджелес Лейкерс" (22,8 миллиона);

3. "Кливленд Кавальерс" (15,7 миллиона);

4. "Чикаго Буллз" (9,7 миллиона);

5. "Интер Майами" (8 миллионов).

Напомним, что Месси также интересовались испанская "Барселона" и саудовский "Аль-Хиляль", но аргентинец сделал выбор в пользу клуба MLS "Интер Майами", объяснив свое решение тем, что хочет вновь обрести радость, наслаждаться своей семьей и повседневной жизнью.

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Метки:
Месси Лионель США

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