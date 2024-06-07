Месси рассказал о своем будущем в сборной Аргентины на ЧМ-2026

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Вчера 21:16
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Форвард "Интер Майами" Лионель Месси высказался о возможности сыграть за сборную Аргентины на чемпионате мира 2026 года, передают Vesti.kz.

"Это зависит от моего самочувствия, физического состояния и реалистичного отношения к себе.

Осталось еще много времени... "Много и мало", потому что оно быстро проходит, но еще есть какое-то время, и я не знаю, каким я буду в тот момент.

Возраст - это тоже реальность, хотя это всего лишь цифра.

Матчи, которые я буду играть сейчас, не похожи на те, что я играл, когда был в Европе, участвуя в соревнованиях каждые три дня, будь то в Лиге чемпионов, будь то во Франции или Испании.

Но все зависит от того, как я себя чувствую и что я чувствую рядом с моими товарищами по команде, и посмотрим, соответствую ли я уровню или нет... посмотрим!", - приводит его слова Фабрицио Романо.

36-летний Месси на данный момент включен в состав национальной команды на предстоящий Кубок Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля в США. Сборная Аргентины является действующим чемпионом турнира.

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Месси Лионель Аргентина

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