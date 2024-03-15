Месси пытались затроллить в США. Его ответ был убийственным

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Вчера 15:15
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Аргентинского футболиста Лионеля Месси попытались затроллить во время ответного матча "Интер Майами" с "Нэшвиллом" в рамках 1/8 финала Кубка КОНКАКАФ, передают Vesti.kz.

В ходе встречи болельщики "Нэшвилла" всячески провоцировали аргентинца, а затем дружно начали скандировать имя португальца Криштиану Роналду. Спустя несколько секунд Лео выдал им достойный ответ, забив гол в ворота "Нэшвилла".

Отметим, что до гола Месси счет был равным. В итоге со счетом 3:1 победила команда аргентинца и прошла в четвертьфинал по сумме двух матчей (результат первой игры - 2:2).

36-летний Месси пополнил состав "Интер Майами" летом 2023 года. В активе аргентинца три гола в трех матчах МЛС, а его команда с семью очками лидирует в таблице Восточной конференции.

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Метки:
Месси Лионель Роналду Криштиану Футбол США

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