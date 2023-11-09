Месси провел прощальный ужин с игроками "Интер Майами"

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Сегодня 20:17
©instagram.com/leomessi

Аргентинский форвард Лионель Месси присутствовал на ужине "Интер Майами", посвященном прощанию с игроками, которые не будут выступать за американский клуб в следующем сезоне, сообщают Vesti.kz.

Ранее "Интер Майами" объявил об уходе трех футболистов: Йозефа Мартинеса, Джейка Лакавы и Виктора Ульоа.

10 ноября команда Херардо Мартино проведет товарищеский матч против "Нью-Йорка", чтобы попрощаться с сезоном.

При этом не исключается участие в этой игре Месси, после чего он отбудет в расположение сборной Аргентины. Чемпионы мира 16 ноября примут Уругвай, а 21-го числа сыграют на выезде с Бразилией в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2026.

Напомним, 30 октября Месси в рекордный, 8-й раз получил "Золотой мяч". Никто не выигрывал эту награду чаще, чем Лео. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах. Его ближайший преследователь - португалец Криштиану Роналду выигрывал пять "Золотых мячей".

Метки:
Месси Лионель США Аргентина

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