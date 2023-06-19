Месси прокомментировал свой переход в "Интер Майами"

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Сегодня 07:54
©instagram.com/leomessi

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своем выборе в пользу клуба MLS "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.

"Мы довольны принятым решением. Я готов и хочу принять этот новый вызов, эти перемены. Это был важный шаг, но в то же время я понимал, что он значит", - цитирует Месси 90min.

Напомним, что у Месси были и другие варианты продолжения карьеры. Его приглашали в испанскую "Барселону" и саудовский "Аль-Хиляль", но он решил уехать в США.

C его приходом "Интер Майами" стал самым популярным футбольным клубом Северной Америки.

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Метки:
Месси Лионель США

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