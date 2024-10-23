Месси признали лучшим футболистом МЛС

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим игроком месяца в североамериканской Главной футбольной лиге (МЛС), сообщают Vesti.kz.

В октябре аргентинец провел три матча в регулярном чемпионате МЛС, в которых забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

37-летний Месси признан лучшим игроком месяца во второй раз в текущем сезоне. Всего в сезоне нападающий забил 20 голов и сделал 16 ассистов.

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Напомним, что Месси установил исторический рекорд МЛС, став первым игроком в истории лиги, который забил три гола и сделал одну результативную передачу, выйдя на замену. Кроме того, Лео стал лучшим бомбардиром в истории "Интер Майами" - забил 33 гола за клуб.

"Интер Майами" занял первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата МЛС. Клуб Месси установил рекорд по набранным очкам в "регулярке" (74).

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