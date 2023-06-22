Месси принял неожиданное решение. Все из-за Роналду

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 11:01
©instagram.com/afaseleccion

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси, недавно перешедший в американский "Интер Майами", принял довольно странное решение, сообщают Vesti.kz.

Все началось с того, что болельщики откопали пост, датированный мартом 2022 года. Тогда в гости к "Манчестер Юнайтед" и Криштиану Роналду приехал известный игрок в американский футбол, один из самых титулованных игроков этого вида спорта - Том Брэди.

Под этим постом от имени аккаунта "Интер Майами" оставлен комментарий с двумя GOAT (Величайший всех времен).

Вскоре выяснилось, что Месси отписался от своего нового клуба в Инстаграме. Небольшая проверка подтвердила этот факт.

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" этим летом на правах свободного агента. Аргентинец покинул ПСЖ, за который выступал с 2021 года.

В минувшем сезоне-2022/23 форвард принял участие в 32 матчах в рамках чемпионата Франции, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Месси Лионель США Роналду Криштиану

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:01
Мировой футбол
Месси принял неожиданное решение. Все из-за Роналду
Сегодня , 07:44
Мировой футбол
Левандовски сравнил тренерские качества Хави и Гвардиолы
Вчера , 20:06
Мировой футбол
"Чиста ли ее совесть". Дани Алвес обратился к женщине, обвинившей его в изнасиловании
Вчера , 19:44
Мировой футбол
В Англии призвали запретить трансферы игроков АПЛ в клубы Саудовской Аравии
Вчера , 16:53
Мировой футбол
Еще один игрок "Челси" отправился в Саудовскую Аравию
Вчера , 15:10
Мировой футбол
В "Аль-Наср" на помощь к Роналду подписали игрока "Челси"
Вчера , 11:08
Мировой футбол
Месси поставили выше Пеле и Марадоны
Вчера , 10:21
Мировой футбол
Роналду отреагировал на новый мировой рекорд
Вчера , 09:51
Мировой футбол
Неймар настаивает на возвращении в "Барселону"
Вчера , 09:19
Мировой футбол
Новый клуб Бензема объявил о трансфере игрока "Челси"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»