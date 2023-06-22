Месси принял неожиданное решение. Все из-за Роналду

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси, недавно перешедший в американский "Интер Майами", принял довольно странное решение, сообщают Vesti.kz.

Все началось с того, что болельщики откопали пост, датированный мартом 2022 года. Тогда в гости к "Манчестер Юнайтед" и Криштиану Роналду приехал известный игрок в американский футбол, один из самых титулованных игроков этого вида спорта - Том Брэди.

Под этим постом от имени аккаунта "Интер Майами" оставлен комментарий с двумя GOAT (Величайший всех времен).

Вскоре выяснилось, что Месси отписался от своего нового клуба в Инстаграме. Небольшая проверка подтвердила этот факт.

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" этим летом на правах свободного агента. Аргентинец покинул ПСЖ, за который выступал с 2021 года.

В минувшем сезоне-2022/23 форвард принял участие в 32 матчах в рамках чемпионата Франции, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.