Месси принял неожиданное решение о карьере и выбрал новый клуб

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси решил продолжить карьеру в аргентинском клубе "Ньюэллс Олд Бойз", где начинал играть в детстве, передают Vesti.kz.

Об этом сообщил инсайдер Флавио Аззаро. Переход ожидается после окончания контракта с американским клубом, который действует до 31 декабря 2025 года.

Ранее предполагалось, что форвард останется в МЛС до чемпионата мира-2026, однако свежие сведения указывают на смену планов 37-летнего аргентинца.

"Ньюэллс Олд Бойз" - клуб из города Росарио (Аргентина), где Месси сделал первые шаги в футболе, прежде чем перебраться в академию "Барселоны". Возвращение в родной клуб, считают фанаты, может стать символичным завершением карьеры восьмикратного обладателя "Золотого мяча".

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