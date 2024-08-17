Месси потребовал 26 миллионов после скандала. Подробности

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Вчера 17:00
©x.com/WeAreMessi

Нападающий клуба МЛС "Интер Майами" Лионель Месси требует 50 тысяч евро (свыше 26 миллионов тенге) компенсации у экоактивистов, которые облили краской его виллу, сообщают Vesti.kz.

Звезда аргентинского футбола подал иск против организации Futuro Vegetal, чьи активисты в начале августа атаковали его виллу на Ибице, испачкав фасад красной и черной краской. Во время инцидента они также сфотографировались с плакатом, призывающим "спасать планету, поедая богатых и упраздняя полицию".

Futuro Vegetal считает требуемую сумму в 50 тысяч евро чрезмерной. Кроме того, организация утверждает, что вилла Месси была возведена незаконно, поскольку, по их словам, здание не имеет разрешения на строительство.

Метки:
Месси Лионель Футбол Аргентина Испания

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