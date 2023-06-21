Месси поставили выше Пеле и Марадоны

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Сегодня 11:08
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Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Нидерландов Патрик Клюйверт включил Лионеля Месси в число лучших игроков в истории. При этом он поставил аргентинца выше именитых звезд футбола, сообщают Vesti.kz.

"Разумеется, были Марадона, Пеле, Круифф, можно еще кого-то назвать. Однако, при всем уважении к другим легендам, давайте посмотрим на все, чего Месси достиг и продолжает добиваться: семь "Золотых мячей", не знаю, сколько побед в Лиге чемпионов, победа на ЧМ, Кубке Америки.

Он выиграл все кубки, которые может выиграть футболист, и личные награды", - приводит слова Клюйверта Johnnybet.

Ранее 35-летний Месси анонсировал переход в "Интер Майами" на правах свободного агента. Он покинул ПСЖ, за который выступал с 2021 года.

Месси сделал заявление об уходе из сборной Аргентины

В завершившемся сезоне-2022/23 Месси принял участие в 32 матчах в рамках чемпионата Франции, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.

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Метки:
Месси Лионель Пеле Марадона Диего

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