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Месси попался на "читерстве". Видео

Месси попался на "читерстве". Видео
©instagram.com/leomessi

Забавный эпизод случился с участием аргентинского нападающего Лионеля Месси, ныне выступающего за американский клуб "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.

Дело было в матче 1/8 финала Кубка лиг против "Далласа". В той игре Месси забил со штрафного и сравнял счет (4:4).

Но самое интересное случилось до гола. В сети завирусилось видео, записанное болельщиком на трибунах. На нем видно, как Месси несколько раз меняет положение мяча, перемещая его влево.

В итоге "Интер Майами" победил по пенальти и прошел в четвертьфинал. В той игре Месси оформил дубль и реализовал свою попытку в серии 11-метровых.

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В "Интер Майми" Месси перешел летом на правах свободного агента. В четырех матчах за новый клуб аргентинец забил семь голов и сделал один ассист.

Последние два года он играл за французский "Пари Сен-Жермен". До этого всю карьеру Месси выступал за каталонскую "Барселону".

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Метки:
Месси Лионель США

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