"Интер Майами", за который выступает аргентинский форвард Лионель Месси, вышел в финал Кубка США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 1/2-й команда обыграла на выезде "Цинциннати". Основное время завершилось ничьей 3:3. Гости прошли дальше после серии пенальти.

Дубль в составе победителей оформил Леонардо Кампана (68 и 97 минуты), еще один гол забил Хосеф Мартинес (93). Месси отметился двумя результативными передачами.

В финале Кубка США "Интер Майами" встретится с победителем пары "Хьюстон Динамо" - "Реал Солт-Лейк".