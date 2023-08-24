Месси помог "Интер Майами" выйти в финал Кубка США

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Сегодня 08:22
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"Интер Майами", за который выступает аргентинский форвард Лионель Месси, вышел в финал Кубка США, сообщает корреспондент Vesti.kz

В матче 1/2-й команда обыграла на выезде "Цинциннати". Основное время завершилось ничьей 3:3. Гости прошли дальше после серии пенальти.

Дубль в составе победителей оформил Леонардо Кампана (68 и 97 минуты), еще один гол забил Хосеф Мартинес (93). Месси отметился двумя результативными передачами.

В финале Кубка США "Интер Майами" встретится с победителем пары "Хьюстон Динамо" - "Реал Солт-Лейк". 

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Метки:
Месси Лионель

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