В полуфинальном матче плей-офф МЛС "Интер Майами" нанёс разгромное поражение "Нью-Йорк Сити". За 90 минут было забито шесть голов, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась с итоговым счётом 5:1 в пользу "Интера". В составе победителей голами отметились оформивший хет-трик Тадео Альенде (14', 23', 89'), Матео Сильветти (67') и Теласко Сеговия (83'). Единственный гол гостей забил Джастин Хак (37').

38-летний лидер "Интера" Лионель Месси провёл на поле все 90 минут. На его счету голевая передача на Сильветти во втором тайме. При этом Лео прервал голевую серию в МЛС. Перед этой игрой он забивал в шести встречах кряду.

Теперь "Интер" сыграет в финальном матче за кубок МЛС. В ночь с 6 на 7 декабря команда встретится с победителем матча "Сан-Диего" - "Ванкувер Уайткэпс".