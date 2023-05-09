Месси получил спортивный "Оскар"-2022

Новости спорта Футбол Мировой футбол
9 мая 09:40
©Laureus

Аргентинский футболист Лионель Месси был признан лучшим спортсменом года по итогам 2022 года. Нападающий французского ПСЖ стал обладателем награды Laureus, которую также называют спортивным "Оскаром", сообщают Tengri Sport.

За звание лучшего с 35-летним Месси боролись его одноклубник Килиан Мбаппе, пилот "Формулы-1" Макс Ферстаппен, рекордсмен мира по прыжкам с шестом Арман Дюплантис, известный баскетболист Стефен Карри, а также титулованный теннисист Рафаэль Надаль.

Отметим, что на спортивный "Оскар" в номинации "Прорыв года" претендовала и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Но в итоге награду получил ее коллега из мужского тура Карлос Алькарас.

В прошлом году Месси стал чемпионом и обладателем Суперкубка Франции в составе ПСЖ, а также завоевал кубок чемпионата мира-2022 в составе сборной Аргентины. Он был назван лучшим игроком ЧМ-2022, а также был признан игроком года по версии ФИФА.

Ранее были названы плюсы в возможном переходе Месси в один из клубов Саудовской Аравии. 

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Метки:
Футбол Месси Лионель ПСЖ ЧМ-2022 по футболу Аргентина Надаль Рафаэль Алькарас Карлос Рыбакина Елена Оскар

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