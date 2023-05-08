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Экс-звезда "Барселоны" и "Реала" нашел плюсы в переезде Месси в Саудовскую Аравию

Экс-звезда "Барселоны" и "Реала" нашел плюсы в переезде Месси в Саудовскую Аравию
©instagram.com/leomessi

Бывший игрок "Барселоны", "Реала" и сборной Португалии Луиш Фигу, выразил положительное отношение к возможному переходу Лионеля Месси в клуб из Саудовской Аравии. В настоящее время контракт форварда "Пари Сен-Жермен" подойдет к концу, и аргентинский футболист еще не определился с будущим, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Это только предположение, но в любом случае, Месси придется принять очень личное решение, ему предстоит менять страну, лигу, тренера. Но почему нет. Думаю, его переезд в Саудовскую Аравию может быть интересным шагом. Когда там появляются такие игроки, как Месси и Роналду, с их громадными опытом, талантом, это всегда благотворно сказывается на турнире. Они могут быть примером для местной молодежи. В этом смысле я думаю, что это хороший вариант, но я не знаю его личных предпочтений.

Санкции? Игроку никогда не понравится, когда его наказывают, но, возможно, у клуба были на то свои причины. Я не знаю. Хорошо, что он извинился, он может играть и помогать команде", - сказал Фигу на пресс-конференции по случаю вручения наград Laureus World Sports Awards.

По неофициальной информации, зарплата Месси в Саудовской Аравии может составить 363 миллиона евро в год.

Ранее было объявлено о намерении руководства Саудовской Аравии привлекать больше европейских футбольных звезд в местный чемпионат.

Стоит напомнить, что контракт 35-летнего футболиста с парижской командой заканчивается 30 июня 2023 года. А недавно Месси рассорился с руководством клуба из-за своей неожиданной поездки в Саудовскую Аравию.

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Метки:
Месси Лионель Роналду Криштиану ПСЖ Саудовская Аравия

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