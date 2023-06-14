Месси ответил, станет ли тренером после завершения игровой карьеры

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Сегодня 10:00
©instagram.com/leomessi

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в интервью китайскому TTPlus ответил относительно того, будет ли он тренировать после завершения игровой карьеры, сообщают Vesti.kz.

Аргентинец сейчас находится в расположении сборной Аргентины, у которой на 15 июня намечена товарищеская игра с Австралией в Китае.

- Вы однажды сказали, что не хотите быть тренером. Зинедин Зидан тоже говорил, что не хочет быть тренером, но в итоге стал успешным тренером, победа на чемпионате мира изменит ваше мнение?

- Нет. В принципе, я всегда говорил, что не хочу быть тренером. Но мы знаем, что многое может произойти в будущем, но пока я остаюсь при своем мнении, что не буду тренером.

Напомним, что Месси решил продолжить карьеру в клубе MLS "Интер Майами", несмотря на поступавшие предложения от испанской "Барселоны" и саудовского "Аль-Хиляля". C его приходом "Интер Майами" стал самым популярным футбольным клубом Северной Америки.

​Ранее Лео назвал четверых игроков, с которыми чувствовал себя на поле наиболее комфортно.

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Метки:
Месси Лионель

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