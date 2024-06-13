Месси ответил на вопрос о карьере тренером

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Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси ответил на вопрос, будет ли он заниматься тренерской работой после окончания карьеры.

"Я всегда говорил, что не хочу быть тренером. Мне это не нравится", - приводит слова Месси ESPN AR.

Месси перешел в "Интер Майами" летом 2023 года в статусе свободного агента. Контракт 36-летнего игрока с клубом рассчитано до декабря 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий сыграл 15 матчей, забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач.

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Предыдущие два сезона аргнетинец провел во французском "Пари Сен-Жермене", а до этого всю карьеру выступал за каталонскую "Барселону".

На счету Месси десять трофеев чемпионата Испании, семь Кубков и восемь Суперкубков Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и один чемпионат мира, а также восемь "Золотых мячей".

Метки:
Месси Лионель Аргентина США Футбол

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