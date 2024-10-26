Форвард "Интер Майами" Лионель Месси отметил, что с его приходом в американский клуб "цапли" начали добиваться впечатляющих результатов, сообщают Vesti.kz.

Месси присоединился к команде летом 2023 года, и с тех пор клуб добился исторических успехов, завоевав свои первые трофеи: Кубок лиг - 2023 и регулярный чемпионат МЛС - 2024.

"Когда мы только пришли в клуб, команда находилась в плохом положении в МЛС. Но уже вскоре после моего прихода мы выиграли Кубок лиг. Это был первый трофей в истории клуба. Это было что-то особенное для всех, потому что я только что перебрался в "Интер Майами", и все сложилось просто замечательно", - сказал Месси в интервью Фабрицио Романо.

Напомним, в карьере Месси также были аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз", испанская "Барселона" и французский ПСЖ.