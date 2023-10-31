Месси оценил соперничество с Роналду после завоевания восьмого "Золотого мяча"

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Вчера 18:30
©talksport.com

Лионель Месси назвал великими соперничество с Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

Вчера аргентинский футболист завоевал свой восьмой "Золотой мяч", в то время как португальский форвард имеет на своем счету пять таких наград.

"В спортивном плане это была великая битва. Мы подпитывались от этого соперничества, потому что мы оба очень конкурентоспособны. Он также всегда хотел побеждать.

Это был очень приятный период для нас обоих, а также для тех, кто любит футбол. Я думаю, мы действительно заслужили достижения вершины и такого долгого удержания на ней. 

Туда легко добраться, но трудно там оставаться, а мы оставались на вершине 10-15 лет. Это очень сложно, и сделать это – потрясающе.

Это будет прекрасным воспоминанием для всех, кто следил за нами", – сказал Месси в интервью L’Équipe.

Метки:
Месси Лионель Роналду Криштиану

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:21
Мировой футбол
Гол Бензема помог саудовскому клубу одержать разгромную победу
Вчера , 20:00
Мировой футбол
В сборной Франции сравнили Месси с Мбаппе и Роналду
Вчера , 19:46
Мировой футбол
Роналду отреагировал на восьмой "Золотой мяч" Месси
Вчера , 18:30
Мировой футбол
Месси оценил соперничество с Роналду после завоевания восьмого "Золотого мяча"
Вчера , 15:30
Мировой футбол
Месси вошел в историю после 8-го "Золотого мяча" и установил 4 рекорда, которые вряд ли побьют
Вчера , 15:10
Мировой футбол
Австралия отказалась от подачи заявки на проведение ЧМ-2034 по футболу
Вчера , 13:51
Мировой футбол
Месси или Роналду? Опубликован список самых богатых обладателей "Золотого мяча"
Вчера , 09:10
Мировой футбол
Сын Роналду оформил дубль за "Аль-Наср" и отпраздновал в стиле отца
Вчера , 08:02
Мировой футбол
Месси назвал будущих обладателей "Золотого мяча"
Вчера , 07:31
Мировой футбол
Лионель Месси сделал заявление об уходе из футбола после 8-го "Золотого мяча"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»