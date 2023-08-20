Месси отреагировал на историческую победу "Интер Майами"

Аргентинский форвард Лионель Месси прокомментировал победу "Интер Майами" в Кубке североамериканских лиг. В финале его команда обыграла "Нэшвилл", сообщают Vesti.kz.

Победитель был определен в серии послематчевых пенальти. Аргентинец забил с игры, а также реализовал свой 11-метровый удар.

"Чемпионы!!! Очень рад завоевать первый трофей в истории этого клуба. Это стало возможным благодаря труду и самоотдаче каждого игрока. Надеюсь, это только начало... Вперед, "Интер Майами", - написал в соцсетях Месси.

Отметим, что это его первый трофей в новом клубе. Впрочем, и для "Интер Майами" он стал первым в истории.

После этой игры аргентинец стал самым титулованным футболистом в мире.

Также Месси стал лучшим бомбардиром Кубка североамериканских лиг, забив десять мячей за "Интер Майами".

36-летний форвард переехал в США этим летом, до этого он играл за "Пари Сен-Жермен" и "Барселону".

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