Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Месси стал лучшим бомбардиром Кубка лиг

Месси стал лучшим бомбардиром Кубка лиг
©instagram.com/leomessi

"Интер Майами", за который выступает Лионель Месси, стал обладателем Кубка североамериканских лиг, обыграв в финале "Нэшвилл". Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти удача улыбнулась команде аргентинского форварда - 10:9, сообщают Vesti.kz.

При этом Месси отличился в основное время и реализовал свой послематчевый пенальти. Таким образом аргентинец занес в свой актив 10-й мяч в турнире и стал лучшим его бомбардиром.

Ближайший преследователь Бонгокуле Хлонгване из "Миннесоты Юнайтед" забил 7 голов.

Благодаря победе "Интер Майами" в финале Кубка североамериканских лиг Месси завоевал 44-й трофей в своей карьере, став самым титулованным футболистом в мире.

Напомним, что 36-летний Месси перешел в американский клуб этим летом, подписав контракт до 2025 года. До этого он играл за "Пари Сен-Жермен" и "Барселону".

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Месси Лионель США

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 11:56
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси стал лучшим бомбардиром Кубка лиг
Сегодня , 10:18
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси стал самым титулованным футболистом в мире
Сегодня , 09:35
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси забил 10-й гол за "Интер Майами" и выиграл первый трофей в США
Вчера , 21:43
Мировой футбол
©ПФК ЦСКА Стало известно, когда "Бешикташ" официально объявит о трансфере Зайнутдинова
Вчера , 20:19
Мировой футбол
©КФФ Почему главный тренер "Бешикташа" захотел подписать Зайнутдинова
Вчера , 18:33
Мировой футбол
©instagram.com/romelulukaku "Рома" не смогла арендовать у "Челси" Ромелу Лукаку
Вчера , 16:42
Мировой футбол
©vovworld.vn Швеция выиграла бронзу женского ЧМ-2023 по футболу
Вчера , 10:35
Мировой футбол
©UEFA Champions League Буффон назвал лучшего вратаря в истории. Он играл против него
Вчера , 07:45
Мировой футбол
©Instagram/alnassr Катастрофа! Клуб Роналду проиграл два матча подряд на старте нового сезона
18 августа, 16:40
Мировой футбол
©bjk.com.tr Легендарный тренер, невероятный стадион и самые громкие фанаты. Что ждет Зайнутдинова в "Бешикташе"
18 августа, 15:14
Мировой футбол
©instagram.com/intermiamicf Фото с Месси рассмешило жену звезды МLS
18 августа, 14:17
Мировой футбол
Тео Уолкотт (слева) ©instagram.com/theowalcott Экс-звезда "Арсенала" и сборной Англии завершил карьеру в 34 года
18 августа, 13:51
Мировой футбол
©twitter.com/InterMiamiCF Месси "посрамил" бывшего тренера "Интер Майами"
18 августа, 11:15
Мировой футбол
©instagram.com/neymarjr Неймар назвал причины перехода в клуб Саудовской Аравии
18 августа, 10:44
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Лионель Месси объяснил свой переход в "Интер Майами"
17 августа, 22:53
Мировой футбол
©instagram.com/jaloliddin_mashariipov "Аль-Наср" Роналду решил судьбу футболиста сборной Узбекистана
17 августа, 21:24
Мировой футбол
©instagram.com/psg Неймар попрощался с игроками ПСЖ
17 августа, 19:37
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Определились претенденты на приз лучшему игроку года по версии УЕФА
17 августа, 17:39
Мировой футбол
©instagram.com/neymarjr Особняк на 25 комнат и 9 автомобилей. Вскрылись нескромные запросы Неймара в "Аль-Хиляле"
17 августа, 14:50
Мировой футбол
©instagram.com/alhilal/ Новый клуб Неймара подписал "Килиана Мбаппе"
17 августа, 12:01
Мировой футбол
©instagram.com/alhilal/ Трансфер Неймара в "Аль-Хиляль" вызвал небывалый ажиотаж
17 августа, 11:22
Мировой футбол
©instagram.com/intermiamicf/ Гризманн оценил влияние Месси на футбол в США
17 августа, 11:02
Мировой футбол
©twitter.com/ChampionsLeague "Манчестер Сити" показал 100-процентное владение мячом в матче за Суперкубок УЕФА
17 августа, 10:25
Мировой футбол
© Неймар высказался о конкуренции с Роналду в Саудовской Аравии
17 августа, 10:03
Мировой футбол
©instagram.com/mancity Гвардиола установил новый рекорд
17 августа, 09:27
Мировой футбол
©ПФК ЦСКА Появились хорошие новости по трансферу Зайнутдинова в "Бешикташ"
17 августа, 08:00
Мировой футбол
©ПФК ЦСКА Главный тренер "Бешикташа" сделал заявление о переходе Зайнутдинова
17 августа, 07:30
Мировой футбол
©instagram.com/mancity "Манчестер Сити" впервые завоевал Суперкубок УЕФА
16 августа, 19:13
Мировой футбол
©twitter.com/ManCity Известный эксперт сделал прогноз на матч "Манчестер Сити" - "Севилья" за Суперкубок УЕФА
16 августа, 16:52
Мировой футбол
©instagram.com/intermiamicf/ Клуб Месси впервые вышел в Лигу чемпионов

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus