Месси стал лучшим бомбардиром Кубка лиг

"Интер Майами", за который выступает Лионель Месси, стал обладателем Кубка североамериканских лиг, обыграв в финале "Нэшвилл". Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти удача улыбнулась команде аргентинского форварда - 10:9, сообщают Vesti.kz.

При этом Месси отличился в основное время и реализовал свой послематчевый пенальти. Таким образом аргентинец занес в свой актив 10-й мяч в турнире и стал лучшим его бомбардиром.

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Благодаря победе "Интер Майами" в финале Кубка североамериканских лиг Месси завоевал 44-й трофей в своей карьере, став самым титулованным футболистом в мире.

Напомним, что 36-летний Месси перешел в американский клуб этим летом, подписав контракт до 2025 года. До этого он играл за "Пари Сен-Жермен" и "Барселону".

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