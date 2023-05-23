Издание Goal представило обновленный рейтинг претендентов на "Золотой мяч"-2023 - приз лучшему футболисту мира по итогам года, сообщают Vesti.kz.

Главным фаворитом на получение самой престижной индивидуальной награды в футболе остается аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси.

Вторым идет форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холланд, а замыкает тройку партнер Месси по ПСЖ - Килиан Мбаппе.

Топ-20 претендентов выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (ПСЖ);

2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ);

4. Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид);

5. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити");

6. Виктор Осимхен ("Наполи");

7. Карим Бензема ("Реал");

8. Хвича Кварацхелия ("Наполи");

9. Роберт Левандовски ("Барселона");

10. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити");

11. Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити");

12. Бернарду Силва ("Манчестер Сити");

13. Лаутаро Мартинес ("Интер");

14. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед");

15. Джуд Беллингем ("Боруссия");

16. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед");

17. Букайо Сака ("Арсенал");

18. Каземиро ("Манчестер Юнайтед");

19. Джек Грилиш ("Манчестер Сити");

20. Родриго Гоэс ("Реал").

Напомним, Месси является семикратным обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре, по итогам которого был признан лучшим игроком.

Действующим обладателем "Золотого мяча" является форвард "Реала" Карим Бензема. Новая церемония награждения престижного приза пройдет в конце текущего года в Париже.