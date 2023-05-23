Издание Goal представило обновленный рейтинг претендентов на "Золотой мяч"-2023 - приз лучшему футболисту мира по итогам года, сообщают Vesti.kz.
Главным фаворитом на получение самой престижной индивидуальной награды в футболе остается аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси.
Вторым идет форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холланд, а замыкает тройку партнер Месси по ПСЖ - Килиан Мбаппе.
Топ-20 претендентов выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси (ПСЖ);
2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
3. Килиан Мбаппе (ПСЖ);
4. Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид);
5. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити");
6. Виктор Осимхен ("Наполи");
7. Карим Бензема ("Реал");
8. Хвича Кварацхелия ("Наполи");
9. Роберт Левандовски ("Барселона");
10. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити");
11. Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити");
12. Бернарду Силва ("Манчестер Сити");
13. Лаутаро Мартинес ("Интер");
14. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед");
15. Джуд Беллингем ("Боруссия");
16. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед");
17. Букайо Сака ("Арсенал");
18. Каземиро ("Манчестер Юнайтед");
19. Джек Грилиш ("Манчестер Сити");
20. Родриго Гоэс ("Реал").
Напомним, Месси является семикратным обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре, по итогам которого был признан лучшим игроком.
Действующим обладателем "Золотого мяча" является форвард "Реала" Карим Бензема. Новая церемония награждения престижного приза пройдет в конце текущего года в Париже.