Месси назвал великого футболиста. Это не Роналду

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о бывшем форварде "Манчестер Юнайтед" Уэйне Руни, передают Vesti.kz.

"Я всегда относился к Руни с большим уважением. Для меня он великий английский игрок своего поколения. То, что он способен делать на поле, - нечто особенное. Он один из немногих игроков, которые могли бы усилить любой клуб Европы", - приводит слова Месси Manchester United Forever.