Месси назвал любимые виды спорта

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Сегодня 16:30
©instagram.com/leomessi/

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси назвал любимые виды спорта, кроме футбола, передают Vesti.kz.

"Теннис, падел, баскетбол, а также американский футбол. Я узнаю много нового об американском футболе, стал лучше его понимать и получать от него удовольствие", - приводит слова Месси Essentially Sports.

Напомним, Месси выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Предыдущие два сезона аргентинец провел во французском "Пари Сен-Жермене", а до этого всю карьеру играл в "Барселоне". Лео - восьмикратный обладатель "Золотого мяча".

Метки:
Месси Лионель США Футбол

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