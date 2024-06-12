Месси назвал клуб, в котором завершит карьеру

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Вчера 22:22
©x.com/InterMiamiCF

Аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси объявил, что планирует завершить свою футбольную карьеру в американском клубе, сообщают Vesti.kz. 36-летний футболист с 2023 года выступает в клубе МЛС. 

"По состоянию на сегодняшний день я думаю, что "Интер Майами" будет моим последним клубом. Я не задумываюсь об уходе из футбола. Я стараюсь наслаждаться каждым моментом. Остается все меньше времени, поэтому я хочу провести хорошее время в клубе и сборной Аргентины, где у меня потрясающие партнеры по команде и друзья. Стараюсь наслаждаться мелочами, по которым буду скучать, когда уйду на пенсию. Всегда есть маленький страх, что все закончится", - заявил Месси в интервью ESPN.

В этом сезоне 36-летний Лионель Месси блеснул в составе "Интер Майами", проведя 15 матчей, забив 14 голов и сделав 11 результативных передач. Его контракт с американским клубом действует до декабря 2025 года.

Также в карьере Месси были аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз", испанская "Барселона" и французский ПСЖ.

Метки:
Месси Лионель США Футбол

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