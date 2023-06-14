​Месси назвал четверых игроков, с которыми чувствовал себя наиболее комфортно

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Сегодня 08:32
©instagram.com/leomessi

Аргентинский форвард Лионель Месси перечислил футболистов, рядом с которыми чувствовал себя на поле наиболее комфортно, сообщают Vesti.kz.

В интервью китайскому TTPlus он назвал следующих игроков: "Суарес, Хави, Неймар и Это’О".

Напомним, что Месси сейчас находится в расположении сборной Аргентины, у которой на 15 июня намечена товарищеская игра с Австралией в Китае.

Ранее Месси определился со своей дальнейшей карьерой, сделав выбор в пользу клуба MLS "Интер Майами". C его приходом "Интер Майами" стал самым популярным футбольным клубом Северной Америки.

Ранее 35-летний аргентинец сделал горькое признание о своей карьере в ПСЖ.

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Метки:
Месси Лионель

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