​Месси назвал четверых игроков, с которыми чувствовал себя наиболее комфортно

Аргентинский форвард Лионель Месси перечислил футболистов, рядом с которыми чувствовал себя на поле наиболее комфортно, сообщают Vesti.kz.

В интервью китайскому TTPlus он назвал следующих игроков: "Суарес, Хави, Неймар и Это’О".

Напомним, что Месси сейчас находится в расположении сборной Аргентины, у которой на 15 июня намечена товарищеская игра с Австралией в Китае.

Ранее Месси определился со своей дальнейшей карьерой, сделав выбор в пользу клуба MLS "Интер Майами". C его приходом "Интер Майами" стал самым популярным футбольным клубом Северной Америки.

Ранее 35-летний аргентинец сделал горькое признание о своей карьере в ПСЖ.