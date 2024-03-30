Аргентинский нападающий и действующий обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси высказался о будущих обладателях этой награды, сообщают Vesti.kz. 36-летний форвард американского клуба "Интер Майами" восемь раз получал эту награду.

"В ближайшие годы может сложиться очень красивое соперничество между такими игроками, как Холанд, Мбаппе и Винисиус. Также я думаю, что Ламин Ямал, который пока что еще очень молод и сейчас выступает за "Барселону", сыграет заметную роль и будет бороться за него ("Золотой мяч") в будущем.

Конечно, за эту награду будут бороться и другие, ведь появятся новые игроки, о которых мы пока не знаем. Думаю, это будет прекрасная эпоха, которой мы насладимся", - приводит слова Месси L'Equipe.