Месси нашел нового звездного игрока для "Интер Майами"

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Сегодня 13:10
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Полузащитник испанской "Севильи" и сборной Хорватии Иван Ракитич может продолжить карьеру в США, сообщают Vesti.kz.

По информации Tribal Football, в услугах 35-летнего хавбека заинтересован "Интер Майами". Отмечается, что на трансфере Ракитича настаивает звездный форвард "цапель" Лионель Месси, с которым они вместе играли в каталонской "Барселоне".

Хорват выступает за "Севилью" с сентября 2020 года. Его контракт с андалусийцами рассчитан до конца июня 2024 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги Ракитич провел десять матчей, в которых забил гол и сделал ассист.

Ранее сообщалось, что другой экс-футболист "Барселоны" близок к переходу в "Интер Майами".

Лионель Месси назвал клуб своей мечты

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" этим летом. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В составе американской команды аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

Позже состав американского клуба пополнили бывшие партнеры Месси по "Барселоне" - Серхио Бускетс и Жорди Альба.

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Метки:
Месси Лионель США

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