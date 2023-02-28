Месси, Мбаппе, Холанд и другие звезды. Названа символическая сборная года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) представила свою версию лучшей сборной года, сообщают Vesti.kz. Церемония вручения наград FIFA Football Awards 2022 состоялась в Париже.

Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия).

Защитники: Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко), Жоау Кареанселу ("Бавария"/"Манчестер Сити", Португалия), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды).

Полузащитники: Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити", Бельгия), Лука Модрич ("Реал", Хорватия), Каземиро ("Манчестер Юнайтед", Бразилия).

Нападающие: Лионель Месси, (ПСЖ, Аргентина), Карим Бензема ("Реал", Франция), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция»), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия").

Отметим, что главную награду ФИФА на церемонии забрал Месси - он признан лучшим футболистом года.