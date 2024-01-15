Месси "лишили" престижной награды. Стала известна реакция аргентинца

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Вчера 22:58
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Форвард "Интер Майами" Лионель Месси не получит награду в номинации "Лучший игрок" на церемонии The Best FIFA Football Awards 2023, сообщают Vesti.kz со ссылкой на D Sports.

Ранее появилась информация в СМИ о том, что форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд станет обладателем этой награды. Источник также утверждает, что Месси не намерен присутствовать на церемонии, несмотря на то, что его имя включено в финальный тройку номинантов.

С начала лета прошлого года 36-летний аргентинец выступает за "Интер Майами" в МЛС. В предыдущем сезоне Месси провёл 14 матчей за команду, забил 11 голов и сделал пять голевых передач.

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Месси Лионель

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