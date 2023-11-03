Месси лишили награды в МЛС

МЛС назвала имена обладателей наград после итогам регулярного сезона, сообщают Vesti.kz.

Лучшим новичком лиги признан нападающий "Атланты Юнайтед" Георгиос Якумакис. В рамках регулярного сезона он провел 28 матчей и забил 17 голов, что позволило ему разделить второе место в списке лучших бомбардиров лиги с Лусиано Акостой.

Отметим, что на эту награду также претендовал форвард "Интер Майами" Лионель Месси и Эдуард Левен из "Сент-Луис Сити".

Напомним, что Месси 30 октября получил "Золотой мяч", который стал восьмым в его карьере.