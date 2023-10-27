Месси лишили награды лучшему игроку сезона

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Вчера 10:23
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Аргентинский форвард Лионель Месси, выступающий за "Интер Майами" оказался вне тройки финалистов на приз самому ценному игроку МЛС, сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт лиги.

На награду претендуют Лусиано Акоста ("Цинциннати"), Тьяго Альмада ("Атланты Юнайтед") и Дени Буанга ("Лос-Анджелеса").

Однако аргентинский футболист все же сумел пройти в тройку финалистов на приз лучшему новичку МЛС. Его соперниками в борьбе за награду являются Георгиос Якумакис ("Атланта Юнайтед") и Эдуард Левен ("Сент-Луис Сити").

Месси перешел в "Интер Майами" летом на правах свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2025 года. В текущем сезоне Месси принял участие в 13 матчах в различных турнирах, где забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

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Метки:
Месси Лионель США

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